Dafür wurde die Karosserie neu gezeichnet und die Technik ambitioniert weiterentwickelt. Der Yaris Cross bietetund ist als einer der wenigen in dieser Klasse. Spätestens mit elektrischer Hinterachse und im Fahrprofil "Trail" will er dann nicht nur spielen, sondern echtes Abenteuer. Innen herrscht kaum Mangel: Die Assistenz-Ausstattung erreicht mit automatischer Abstands- und Spurregelung gehobenen Standard, die Heckklappe öffnet elektrisch, und ein echtesliefert wichtige Informationen. Und beigibt es auf allen Plätzen ausreichend Raum.

Genügsam: Der tatsächliche Durst des Yaris Cross liegt nahe an den 4,7 Litern Normverbrauch. ©Toyota Motor Corporation

Weil sein Revier die City ist, hat Toyota die Lenkung eher leicht und das. Verwinkelte Gassen nimmt dermit links und das Kopfsteinpflaster bügelt er sauber glatt.Und obwohl seinam Stück nur für wenige Hundert Meter reicht, ist es oft verdächtig leise und man steht in der Stadt überraschend häufig unter Strom. So wird der Einkaufsbummel schon vor dem Aussteigen zum Vergnügen. Doch jenseits des Ortschildes ist es mit dem Spaß leider schnell vorbei: Denn von den ohnehin magerengehen auch noch ein paar im wie immerverloren. Überholen braucht deshalb ein wenig Geduld. Mit schwerem Gasfuß dröhnt der 1,5 Liter großelästig laut. Okay, dafür ist der Yaris Cross nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis sparsam und lässt sich nahe amhalten.