uf langen Strecken habenso ihre liebe Mühe, doch im citynahen Umfeld spielen sie ihre Vorteile aus. Marken wiehaben Erfolgsmodelle wiealso nicht nur mit drehmomentstarken Dieseltriebwerken, sondern auch Elektromotoren im Portfolio.MAN ist sogar der erste Lastwagen- und Nutzfahrzeughersteller, der einen elektrisch angetriebenen undanbietet. Dieser wurde jüngst an den Sicherheitsdienstleister Prosegur übergeben. Der Elektrovan, der von der Firma Stoof zumumgebaut wurde, ist ab sofort in täglichen Werttransport-Einsätzen im Raum Potsdam unterwegs.

Technische Basis für dasist ein MAN TGE 3.140 E Kastenwagen , der mit einerversehen wurde. Die Herausforderung war es hierbei,zu verwenden, die über die gleiche Widerstandsklasse wie konventionelle Werkstoffe verfügen. Mit seinem Eigengewicht vonkann das elektrische Panzerfahrzeug neben den Wertgegenständen bis zu drei Personen befördern. Meist werden die Fahrzeuge imauf Strecken vonbewegt. Daher reicht die recht überschaubare elektrische Reichweite vonfür den Werttransporter aus. Während der MAN eTGE bei Prosegur erst einmal im Testbetrieb läuft, geht Daimler in die Vollen. Lieferdienst Amazon bestellte bei den Schwaben jüngst 1800 Elektrotransporter vom Typ Mercedes eVito und eSprinter.

Mit 1800 Elektro-Transportern von Mercedes geht Amazon den nächsten Schritt zur CO2-neutralen Flotte.

Parken mit PayByPhone

"Wir brauchen weiterhin Innovationen undwie Mercedes-Benz , um denund die Klimakrise zu bekämpfen", erläutert, Gründer und, "die Erweiterung um 1800 elektrische Lieferfahrzeuge ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zum Aufbau derder Welt, und wir werden uns beeilen, diese Fahrzeuge noch in diesem Jahr auf die Straße zu bringen." Die 1200 Mercedes eSprinter für Amazon sindmit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Ihr(85 kW) und 295 Nm treibt die Vorderräder an. Die für Amazon produzierten Fahrzeuge haben bei einer nutzbareneine Reichweite vonsowie eine maximale. Für Flexibilität sorgt eine Schnellladefunktion, dank der die Batterie innerhalb von knapp einer halben Stunde von 10 auf 80 Prozent nachgeladen werden kann.Diesind vorrangig für den lokal emissionsfreien Transport auf der letzten Meile gedacht. Die Batteriekapazität vonsorgt für eine Reichweite von bis zu, wobei nach sechs Stunden Ladezeit die volle Reichweite zur Verfügung steht. Derist weitgehend identisch mit dem des eSprinters. Ist der eVito vorwiegend im innerstädtischen Bereich unterwegs – wie bei den Fahrzeugen für Amazon – schont einedie Energiereserven und vergrößert so die Reichweite.