Mängelriesen: Beliebt, aber problematisch

Der VW Passat absolviert häufig sehr viele Kilometer. Seine Macken resultieren oftmals davon.

ultig, praktisch oder günstig – ein Auto kann aus vielen Gründen zum Kassenschlager werden. Doch nicht jedes Modell, dass in der Käufergunst ganz weit oben rangiert, ist auch aus technischer Sicht eine Kaufempfehlung wert. AUTO BILD hat anhand der Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) erfolgreiche Modelle dieses Jahres rausgesucht, die im TÜV-Report 2019 allerdings auf den letzten Plätzen gelandet sind.In der Mittelklasse gehört der VW Passat zu den absoluten Bestsellern. Seit mehr als 45 Jahren wird der Wolfsburger bereits in acht Generationen gebaut, ist als langstreckentauglicher Dienstwagen beliebt und macht sich ebenso gut als vielseitige und geräumige Familienkutsche. Auf dem Genfer Autosalon im März erhält er nun ein letztes großes Update, mit dem er sich für seine restliche Laufzeit im hart umkämpften Segment beweisen soll. Aber auch kurz vor der Modellpflege ist er erfolgreich: So wurden im Januar laut KBA 3795 Exemplare vom Passat verkauft, der größte Teil davon mit Dieselantrieb (3011). Lediglich die frisch überarbeitete Mercedes C-Klasse ist mit 6218 verkauften Exemplaren unangefochtener Sieger. Doch so erfolgreich der Passat auch ist, so häufig fällt er beim TÜV mit Mängeln auf. Und dass bereits beim ersten Termin! Die Zahl der Modelle mit erheblichen Mängeln liegt über dem vom TÜV getesteten Durchschnitt. Doch weit über dem Durchschnitt liegt auch die Laufleistung der Fahrzeuge. Stehen bei maximal drei Jahre alte Autos durchschnittlich 47.000 Kilometer auf der Anzeige, hat der Passat in diesem Zeitraum bereits 81.000 Kilometer hinter sich. Demnach fallen den TÜV-Prüfern insbesondere kilometerbedingte Verschleißerscheinungen am Fahrwerk sowie an den Bremsen auf, wie zum Beispiel verschlissene Bremsscheiben.