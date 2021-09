Seit 1996 ist der mittlerweile 35-Jährige schon im Rennsport aktiv. Nach Meistertiteln im Deutschen Kart-Sport und in der Formel BMW und im selben Jahr die 1000 Kilometer vom Nürburgring . In der aktuellen Saison ist eram Start. Wenn er nicht gerade hinterm Lenkrad sitzt, tobt er sich beim Biken oder Wandern in der bayerischen Heimat aus oder schraubt an seinen automobilen Schätzen. Und davon hat Götz einige, vor allem Oldtimer scheinen es ihm angetan zu haben: Neben einemaus demselben Baujahr besitzt er auch einen seltenenDaneben zieren einund einseine Garage. Selbstredend ist in seinem Fuhrpark auch die Straßenversion seines DTM-Renners Mercedes-AMG GT zu finden. Worauf sich die Teilnehmer bei der Tuning Trophy Germany besonders vorbereiten müssen, verrät Maximilian Götz im Interview mit AUTO BILD!