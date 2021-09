Wer kennt es nicht: Man startet ein Tuningprojekt, das irgendwann eskaliert – und am Ende wird das gute Stück nur noch auf dem Hänger zu Shows transportiert. Wenn das Auto aber als Alltagswagen herhalten soll, dürfen die Modifikationen nicht überhandnehmen. Dass aber auchkann, zeigtDer kleine Wolfsburgerläuft.

Bis auf die roten Radschrauben zieht sich am Polo komplett das Thema "Weiß-Schwarz" durch.

Für eine sportlichere Optik gönnte die 20-jährige Besitzerin ihrem PoloRallye-Streifen, Abschleppschlaufe und Wabengrill im GTI-Stil schärfen den Auftritt weiter nach. In den Radhäusern drehen sichmit roten Radschrauben. Damit die Alus auch satt sitzen, lässt ein Luftfahrwerk die Karosserie mit dem Asphalt auf Kontakt gehen. Das Heck trumpft mit Dachspoiler, schwarzen Rückleuchten und zwei mittig aus der Schürze ragenden Endrohren auf.

Beim Entern des Innenraums fallen direkt dieauf. Im Cockpit wird dann die weiß-schwarze Aufmachung der Außenhaut weitergeführt. Das Lederlenkrad mit neuem Kranz bekam eine weiße Steppung verpasst, dazu eine Zwölf-Uhr-Markierung und weiße Zierteile. Auch andere Zierblenden im Auto sind in Weiß gehalten, außerdem wurden dieIm Kofferraum machen sich eine fette Bassbox und ein Laderaumnetz breit.

Alles in allem ist die Alltagstauglichkeit nach wie vor voll gegeben. In diesem Sinne wurde auch an den 70 PS des Serienmotors nichts verändert, bis auf die Abgasanlage ist der Polo antriebstechnisch Serie. Ein Hingucker ist das Auto aber auch mit der Serienleistung. Ob dasreicht, wird sichzeigen.