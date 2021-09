Ist das noch ein Straßenauto? Die Frage scheint bei diesemdurchaus berechtigt, denn er wurde mit riesigem Budget radikal in Richtung Rennwagen umgebaut. Derart gerüstet, möchte sein Besitzer Martin Tamm mit demder neuen TV-Show von DMAX und AUTO BILD.

Bei diesem Fahrzeug muss einfach mit dem Motor begonnen werden. Ursprünglich steckte im Bug ein Vierliter-V8-Sauger namens S65. Der flog raus und wurde durch eine komplette Eigenkonostruktion ersetzt. Als Motorblock kam eine modifizierte Version deszum Einsatz, der auch imseinen Dienst tat. Komplettiert wurde das Aggregat mit größeren Einzeldrosselklappen, neuen Zylinderköpfen, Titanfedern, Schrick-Nockenwellen, verstärktem Kurbeltrieb, größeren Ölspritzdüsen, und so weiter. Außerdem wurde der Motordessen Reservoir im Kofferraum sitzt. Jetzt leistet der auferweiterte V8-SaugerGekoppelt ist der Motor an eine Siebengang-Doppelkupplung mit Einmassen-Schwungrad.

Nicht nur technisch, auch optisch macht der getunte M3 seinem Anspruch an ein Tracktool alle erdenkliche Ehre.

Damit noch nicht genug der Mühe. Auch Optisch macht der M3 der Rennversion Konkurrenz. Die Zutaten: Frontschürze mit erstellbaremGT4-Heckflügel, Motorhaube und Kofferraumdeckel, Kotflügel mit Luftauslässen, M Performance-Spiegelkappen, und vieles mehr,Das Interieur wartet auf mit Schalensitzen, Alcantara-Lenkrad, Hosenträgergurten und einemum nur das Wichtigste zu nennen. Was der Spaß gekostet hat? Festhalten: Sattehat der 50-jährige Besitzer in seinen M3 investiert, das Basis-Fahrzeug natürlich noch nicht mit eingerechnet. Ob das genügt, um bei der Tuning Trophy Germany gegen Opel Ascona C und Nissan Skyline R33 zu bestehen, wird sich zeigen.