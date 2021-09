Der 44-jährige schraubtan seinem Opel und hat ihm in dieser Zeit unzählige Umbauten angedeihen lassen. Die Karosserie wertet einauf, das mit tiefen Schürzen und Luftöffnungen auf Rennsport macht. Den Kofferraumdeckel ziert einEin absoluter Klassiker im Opel-Tuning sind die Motorhauben-Luftauslässe vom Astra F GSi . Schließlich wurde der Ascona in den knalligen Audi-Farbton "Javagrün" gehüllt und zusätzlich mit Flammen-Airbrushes verziert. Einbringtmit Stern in Wagenfarbe noch besser zur Geltung.

Unter der Motorhaube werkelte in diesem Astra C einst ein braves 75-PS-Motörchen. Mohr-Weingardt ging aufs Ganze und verpflanzte in Eigenregie dender unter anderem auch dem Kadett GSi Beine machte.auf die Kurbelwelle. Deutlich mehr als die 130 PS, die im Ascona C maximal möglich waren. Im Cockpit wartet der Custom-Opel mit einem Raid-Sportlenkrad, Sportsitzen, Schroth-Hosenträgergurten und Teilen in Wagenfarbe auf. Man darf gespannt sein, wie sich der Opel Ascona schlägt.