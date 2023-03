Als Maja nach dem Abitur Schauspiel studieren will, sind ihre Eltern der Meinung, eine klassische Ausbildung sei vielleicht erst einmal der bessere Weg. Also beginnt sie die Lehre zur Kfz-Kauffrau. Und bricht sie nach der Zwischenprüfung ab. "Ich habe irgendwann festgestellt, dass mich die Technik mehr interessiert als der Verkauf“, sagt Maja. Sie lebt einige Jahre in Berlin, kehrt wieder nach Hause zurück – und wagt den American Way of Life. Sie macht sich selbstständig, will zeigen, was in ihr steckt. Dass auch Frauen in einem immer noch sehr typischen Männerberuf bestehen.