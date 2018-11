M

Video: Bosch (2018) Mehr Sicherheit für Motorräder Zur Videoseite

üdigkeitswarner, Spurwechselassistent, City-Notbremssystem – für Autofahrer sind diese elektronischen Helfer längst Alltag. Ähnliche Technik hält nun auch beim Motorrad Einzug: Zulieferer wie Bosch, Continental und Jarvish entwickeln Abstandsregler, Kollisionswarner und Notbremssysteme für Motorräder oder Helme mit Alexa-Integration. Das Ziel: den derzeit 23-prozentigen Anteil der Zwei- und Dreiradfahrer unter den weltweit 1,25 Millionen Verkehrstoten pro Jahr zu verringern. "Wir gehen davon aus, dass radarbasierte Assistenzsysteme jeden siebten Motorradunfall verhindern können", sagt Geoff Liersch, Leiter des Produktbereichs Two-Wheeler and Powersports bei Bosch. "Die elektronischen Assistenten sind immer aufmerksam und reagieren zur Not schneller als der Mensch. Sie sind das Sinnesorgan des Motorrads." Und dringend nötig, betrachtet man die Unfallursachen von Motorradunfällen in Deutschland: Bei jedem fünften Crash fährt ein Biker hinten auf den Vordermann auf. Hinzu kommen allgemeine Fahrfehler (27 Prozent) und Stürze beim Abbiegen oder an Kreuzungen (37 Prozent).