Volkswagen R bekommt neues Logo (2019): Golf R, T-Roc R, R-Line

Der erste R-Ableger trug noch das Logo mit der angedeuteten Zielflagge.

Wie der VW Blog " vwvortex.com " berichtet, soll das voll ausgefüllte Emblem den reinrassigen R-Modellen vorbehalten sein, während die R-Line-Modelle das Emblem mit Outlines erhalten. Das neue Logo ist das dritte Logo für die R-Modelle, wirkt deutlichals das vorherige und passt sich so auch dem Schriftzug der ID-Modelle an. Als R-Modell bietet Volkswagen aktuellen nur den Golf R, Golf R Variant und den T-Roc R an. Als R-Line ist dagegen fast jedes Modell erhältlich. Das neue Logo wird erstmals auf einem Atlas Cross Sport R-Line für den nordamerikanischen Markt zu sehen sein. Wann das erste europäische Modell mit neuem Schriftzug kommt, ist noch unklar.