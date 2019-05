L

ust auf Schnäppchen? We Experience ("Erfahrung") heißt ein neuer Service von Volkswagen, der Tipps und Empfehlungen personalisiert an Autofahrer liefert. Zur Verfügung steht der Dienst in der App We Connect, die wiederum Teil des sogenannten digitalen Ökosystems Volkswagen We ist. Ein von IBM entwickelter Algorithmus spielt dabei individuell auf den Nutzer zugeschnittene Hinweise von VW-Partnern wie Shell, Domino's oder Tank & Rast aus. Das können zum Beispiel eine Restaurantempfehlung oder eine Vergünstigung bei der Autowäsche in der Nähe sein. Optimiert wird We Experience durch Bewertungen des Nutzers.