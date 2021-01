Volvos zweites Elektroauto könnte ein Crossover werden. Intern wird es C40 genannt, doch der Name steht noch nicht final fest. Optisch dürfte es sich dabei um einen Mix zwischen dem Volvo XC40 und Polestar 2 handeln. Ein Highlight des rund 4,40 Meter langen Kompakten könnte das schrägewerden, das nicht zufällig an den guten alten P1800 ES erinnert. Und: Anders als beim Mitsubishi Eclipse Cross , wo der mittlerweile wieder entfernte, in der Heckscheibe platzierte Spoiler-Bügel skurril wirkte, sähe sogar dieses Aerodynamik-Detail beim Volvo gut aus.