Unterhaltskosten

92 PS , aber nur 180 km/h Topspeed: Der aktuellehat zwar jede Menge Leistung, wird aber trotzdem bei 180 km/h elektronisch eingebremst. Aus Sicherheitsgründen beschränkt. Das gefällt zwar nicht jedem, doch macht es den S60 nicht zu einem schlechteren Auto. Das Topmodell T8 ist ein Plug-in-Hybrid , der einen doppelt aufgeladenen Vierzylinder mit 303 PS (223 kW) und einem 87 PS (65 kW) starken Elektromotor miteinander kombiniert. Die Systemleistung geben die Schweden mit 392 PS an. Das reicht für eine Beschleunigungszeit von 4,6 Sekunden auf 100 km/h. Der. Im AUTO BILD-Einzeltest überzeugte der Volvo als edle Alternative zu Audi A4 und BMW 3er . Jedoch macht ihm sein hohes Gewicht von über zwei Tonnen zu schaffen – es treibt den Verbrauch in die Höhe. Am Ende genehmigte sich der Volvo durchschnittlich 9,1 Liter pro 100 Kilometer!Zudem ist der S60 kein Schnäppchen: In der edlen Ausstattung "Inscription" kostet er, als sportlicher S60 T8 R-Design werden mindestens 59.500 Euro fällig. Im Leasing ist die Plug-in-Limousine dagegen ein echtes Angebot: Bei "Sparneuwagen" bekommen Gewerbekunden den. Zwar wird eine– dieser Betrag wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der E-Auto-Prämie allerdings voll durch das BAFA erstattet. Voraussetzung ist lediglich, dass der Leasingvertrag über mindestensabgeschlossen wird. Das ist hier der Fall. Auf Wunsch kann der Vertrag auch über 36 Monate (184 Euro netto) oder 48 Monate (263 Euro netto) abgeschlossen werden. Die Freikilometer sind mit, die Laufleistung kann jedoch gegen Aufpreis aufangehoben werden.