In den 90er-Jahren– und hießen zum Beispiel Mercedes ML oder Jeep Grand Cherokee . Doch nicht jeder Kunde mochte ein Auto dieser Größe fahren. Weshalb Volvo den V70 XC ("Cross Country") vorstellte: Höhergelegt, mitund der geballten Kraft einesrollte der Kombi fürs Grobe 1997 auf den Markt.

Und er meinte es tatsächlich ernst: Der Allradantrieb kann die Kraft über eine Visco-Kupplung intelligent verteilen, an der Hinterachse gibt's ein. Der Fünfzylinder stellt bei Bedarf bis zu 270 Newtonmeter und 193 PS zur Verfügung. So ausgestattet, lässt sich auch mittelschweres Gelände bewältigen. Wird es zu steil, stehen dem Schweden seine recht langen Überhänge im Weg. Die Kraft wird entweder peroder perübertragen. Auf der Straße lässt sich der XC entspannt bewegen, der Höherlegung und dem weichen Feder-Dämpfer-Verhalten sei Dank.

Der V70 ist damals ohnehin kein Leichtgewicht, und so bringt der XC mit Allrad und der optionalen Automatik immerhin 1703 Kilogramm auf die Waage. Um für Sicherheit zu sorgen, verbaut Volvo große Bremsen und das Fahrstabilitätsprogramm DTSC serienmäßig. Für den passiven Schutz gibt's Front- und Seitenairbags sowie Gurtstraffer vorne. Verstärkte Türen und spezielle Vordersitze sind auf maximale Sicherheit ausgelegt, vorne gibt's integrierte Kopfstützen. Das mag damals seltsam gewirkt haben, heute sieht es fast schon irritierend modern aus. Viel Seitenhalt ist aber nicht drin, man sitzt gemütlich.

Auch wenn es von außen so aussieht: So ewig lang ist der V70 XC gar nicht – 4,73 Meter werden heute von nahezu allen Oberklasse-Kombis übertroffen. Trotzdem gibt esund. Der Allradantrieb frisst also gegenüber dem normalen V70 knapp 100 Liter. Ab Werk gab es seinerzeit allein auch bei den XC-Topmodellen kaum mehr als Hausmannskost. Sinnvolle Annehmlichkeiten wie Klimaautomatik, Regensensor, beheizte Ledersitze oder ein Schiebedach ließen sich die Schweden ebenso teuer bezahlen wie Hauptkonkurrent Audi : Der Audi A6 allroad etwa wurde ab 1999 auf Wunsch sogar mit einem 4,2 Liter großen V8-Triebwerk anboten.