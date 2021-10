Volvo V90 D4 Cross Country: Gebrauchtwagen-Test

Denn dieser Individualismus kostet viel Geld. Bei unserem Testwagen aus dem Baujahr 2018 addierte sich der Neupreis mit einigen Extras auf. Damit waren die Anschaffungskosten kaum ein Argument, gegen den Marken-Mainstream zu fahren.Und was bekommt man dafür? Derüberragt seinen normalen Kombi-Bruder in der Höhe um 65 Millimeter. Damit kann er, wenn man keine sieben Sitzplätze braucht, einesein. Umlaufende Kunststoffverbreiterungen halten den einen oder anderen Rempler von der Karosserie ab. Die ist richtig groß und leider auch unübersichtlich: Mitist das bevorzugte Element des großen Volvo die Langstrecke. Diewechselt harmonisch die Gänge, das Temperament des etwas kernig laufendenreicht ausgeglichenen Gemütern vollkommen aus.

Für leichte Gelände-Abstecher ist optional einan Bord. Bis 40 km/h lässt es mehr Schlupf an den vier angetriebenen Rädern zu. Zu einem Geländewagen wird derdadurch jedoch nicht. Sein Trumpf ist der Reisekomfort: Auf den formidabel ausgeformten, elektrisch verstellbaren Vordersitzen ist die Bewegungsfreiheit auch für groß gewachsene Personen enorm. Und. Allerdings kostet die elegante Heckpartie einiges an Stauraum:wären selbst in der Kompaktklasse kein Fabelwert. Gleiches gilt für die mäßige Zuladung von nur 463 Kilogramm.

Luxuriöses Interieur mit volldigitalisierten Anzeigen. Das Infotainment funktioniert wenig intuitiv. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

V90 Cross Country

Oberklassig ist dafür die Verarbeitung. Alle Verkleidungen sitzen auf den Millimeter genau, und die. Dem defensiv untersteuernd abgestimmten Fahrwerk mag im Vergleich mit der deutschen Konkurrenz der letzte Feinschliff fehlen, doch dafür eliminieren die langen Federwege zuverlässig kleine und größere Straßenschäden . Und noch eine gute Nachricht: Bei diesem Volvo-Kombi sind die. Wenn dennoch einmal Frust an Bord der schwedischen Lounge aufkommt, dann vermutlich, weil das mit einem Hochkant-Touchmonitor ausgestatteteist. Oftmals reicht zum Glück ein System-Neustart aus. Das aufpreispflichtige Panoramadach sorgt für Licht und Schatten: Einerseits unterstreicht es das großzügige Raumgefühl. Andererseits ist das Dachmodul auf schlechten Wegstrecken nicht zu 100 Prozent klapperfrei. Macht nichts. Am Ende dürfte die starkeden meisten Interessenten als Kaufargument für einengenügen.Die hohen Preise deuten es an: Gebrauchtesind eine begehrte SUV-Alternative. Optik und Komfort sprechen nicht nur Schweden-Fans an, die Langzeitqualität des Designerstücks passt.