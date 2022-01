Volvo XC60 B5 R-Design ( Mittelklasse-SUV für die Schweden hierzulande der Bestseller. Unterschiede gab es schon immer in der Bedienbarkeit. Kinderleichter Aufbau auf der einen, eher verstörende Touch-und-wisch-Bedienung auf der anderen Seite. Ungefähr alle fünf Sekunden, schätzt Ikea, kauft jemand ein Billy-Regal. Und was hat das mit dem hier zum ausführlichen Test ) zu tun? Design als Kaufgrund beispielsweise eint die beiden trotz eher konservativer Farbpaletten. Und wie das Regal im blau-gelben Möbelhaus, so ist auch dasfür die Schweden hierzulande der Bestseller. Unterschiede gab es schon immer in der Bedienbarkeit. Kinderleichter Aufbau auf der einen, eher verstörende Touch-und-wisch-Bedienung auf der anderen Seite.

optische Retuschen an Schürzen, Felgen und Polstern zum Beispiel haben sich die Schweden nach viereinhalb Jahren am Markt nicht nehmen lassen. Dass die Assistenzsysteme jetzt besser miteinander vernetzt und der Fußsensor für die Heckklappe aufmerksamer sein sollen, geschenkt. Bei den Motoren? Alles gleich geblieben. Die hatte Mildhybrid umgestellt. Doch das soll jetzt besser werden. Klar, ein paaran Schürzen,und Polstern zum Beispiel haben sich die Schwedennicht nehmen lassen. Dass diejetztmiteinanderund der Fußsensor für die Heckklappe aufmerksamer sein sollen, geschenkt. Bei den? Alles. Die hatte Volvo aber auch in den letzten Jahren schon vollständig aufumgestellt.

Neuerung findet sich auf den zwei großen Bildschirmen im Innenraum, besser gesagt unter deren Verkleidung: Dort hält zum neuen Modelljahr Android Automotiv Einzug – nicht zu verwechseln mit Google Maps übernimmt also die Navigation, der Play Store stellt eine Auswahl an Apps für den Volvo bereit, und "Okay Google " spielt den neuen Sprachassistenten. Funktioniert das alles besser als zuvor und wertet den XC60 auf? Die eigentlichefindet sich auf den, besser gesagt unter deren Verkleidung: Dort hält zum neuen ModelljahrEinzug – nicht zu verwechseln mit Android Auto. Während Letzteres lediglich eine Kopplung mit Android-Smartphones ermöglicht, stellt Automotive ein komplettes Betriebssystem dar., der Play Store stellt eine Auswahl an Apps für den Volvo bereit, und "Okay" spielt den neuen Sprachassistenten. Funktioniert das alles besser als zuvor und wertet den XC60 auf?

Navi geben wir grünes Licht: Maps funktioniert auch hier so gut wie auf eben jedem Mobilgerät, nimmt zuverlässig Rücksicht auf aktuelle Verkehrsdaten. Dabei weist die Google-Karte auch im Kombiinstrument den Weg. Gut! Die App-Auswahl präsentiert sich aktuell noch etwas eingeschränkt, aber man bemüht sich um Besserung. So hat Volvo beispielsweise die Anwendung "EasyPark" mitentwickelt, mit der sich Parkplätze vom Auto aus buchen lassen. Auch Spotify spielt nun direkt im Fahrzeug, ganz ohne Smartphone . Und wer selbst eine App für Automotive programmieren möchte, den unterstützen die Schweden bei der Umsetzung – zumindest bewirbt das deren Tochtermarke Beimgeben wir grünes Licht:funktioniert auch hier so gut wie auf eben jedem Mobilgerät, nimmtRücksicht auf aktuelle Verkehrsdaten. Dabei weist die Google-Karte auch im Kombiinstrument den Weg. Gut! Diepräsentiert sichetwas, aber man bemüht sich um Besserung. So hat Volvo beispielsweise die Anwendung "EasyPark" mitentwickelt, mit der sich Parkplätze vom Auto aus buchen lassen. Auchspielt nun, ganz ohne. Und wer selbst eine App für Automotive programmieren möchte, den unterstützen die Schweden bei der Umsetzung – zumindest bewirbt das deren Tochtermarke Polestar online.

Die Google-Sprachsteuerung arbeitet gut, weist hier und da aber noch ein paar Funktionslücken auf. So ist die Klimabedienung zwar möglich, jedoch muss der Befehl direkt erfolgen. Also zum Beispiel: "Stell die Temperatur auf 22 Grad." Wer einfach sagt, ihm sei kalt, erntet den klugen Ratschlag: "Hol dir keine Erkältung. Ich empfehle Zwiebel-Look!"… In den Fahrzeugeinstellungen blitzt derweil die alte Volvo-Welt durch. Deren Touchflächen für Schnellzugriffe haben die Schweden allerdings eingespart, sodass man bestimmte Funktionen nun sogar noch länger suchen muss.

Durstiger Nobel-Schwede: Hoher Preis, dafür mit Allrad



Ansonsten bleibt der XC60, wie er war: ein nordisch-nobler Begleiter, bequem für vier der bis zu fünf möglichen Passagiere und teuer. Der Preis für den Volvo beträgt 54.050 Euro in Serie (Stand 11/2021). Dafür ist er eben nicht billig, sondern hochwertig, gerade im Innenraum. Und als Benziner durstig: 9,2 Liter trotz Mildhybrid sind zu viel.

