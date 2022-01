Youtube wird künftig ineinziehen. Wie der schwedische Hersteller bekannt gab, sollen bald alle Volvo-Fahrzeuge mit Android Automotive OS in den Genuss derkommen. Damit vertiefen Volvo und Google ihre schon sehr enge Zusammenarbeit im Bereich Connectivity noch weiter.

Vor allem bei elektrischen Fahrzeugen soll die neuedie Ladezeiten auf der Langstrecke überbrücken. Hier sieht Volvo den größten Nutzen der Anwendung.Bereits 2020 arbeitete Volvos Tochterfirma Polestar mit Google zusammen. Der Polestar 2 war das erste Serienfahrzeug mit Googles Automobil-Betriebssystem an Bord. 2021 kündigte dann auch die Muttergesellschaft mit dem Volvo XC40 Recharge Pure Electric an, ihre Modelle in Zukunft mit der Software aus dem Silicon Valley zu auszustatten.