Wem die PanAmericana-Ausstattung noch zu zahm ist, der kann sich an die Tuning-Spezialisten von Delta 4x4 wenden. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des sogenannten "Beast"-Umbaus, den Delta beim ersten Amarok angeboten hat.

Fette Geländereifen und eine Höherlegung um 15 Zentimeter



Neben der monströsen Kotflügelverbreiterung sticht vor allem die Höherlegung ins Auge, satte 15 Zentimeter mehr Bodenfreiheit soll es beim neuen Amarok geben – also noch mal 5 Zentimeter mehr als beim ersten Beast. Dazu steht der Pick-up auf grobstolligen 18-Zoll-Reifen. Aufgezogen sind die All-Terrain-Pneus auf Hanma-Tiefbettfelgen in 9x18 Zoll.

Für einen standesgemäßen Auftritt soll es auch an Bügeln und Zusatzscheinwerfern nicht mangeln. Über dem "Bullenfänger" an der Front installiert der Tuner eine Leuchtleiste des Rallye-Ausstatters PIAA. Auf Wunsch lässt sich ein Zusatzscheinwerfer auch am neu entwickelten Dachträger befestigen.