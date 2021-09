A

uf der Suche nach einem, der nicht an jeder Ecke steht? Wie wäre es mit dem? Auch wenn der VW Arteon schon seit 2017 erhältlich ist und erst letztes Jahr ein umfangreiches Facelift bekommen hat, gehört er hierzulande zu den absoluten Exoten im Straßenbild. Das gilt bereits für die normalen Versionen aber erst Recht für das. An den Fahrleistungen kann das nicht liegen, denn der 4,87 Meter lange Edel-Passat beschleunigt in 4,9 Sekunden auf 100 km/h und schafft gegen Aufpreis 270 km/h. Der Grund dürfte eher der Preis sein, denn in der Basis kostet der, dergenannte Kombi. Das macht den Arteon zum zweitteuersten VW-Modell hinter dem Touareg . Doch imgibt es den Arteon Shooting Brake immer mal wieder zu attraktiven Konditionen!