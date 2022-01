Wer keine Lust auf ein SUV hat und trotzdem ein vielseitiges Fahrzeug besitzen will, der kann immer noch zu einem Kombi greifen. Ein besonders attraktiver Vertreter dieser etwas in die Jahre gekommenen Karosserieform ist der VW Arteon Shooting Brake . Falls die schicke Optik nicht als Kaufargument reicht, hat VW noch ein schlagkräftiges Ass unter der Motorhaube: Als Topmodell Arteon R Shooting Brake leistet der Benziner nämlich. Gegen Aufpreis ist eine Höchstgeschwindigkeit von 270 km/h drin. Bei solchen Werten ruft VW natürlich einen entsprechend stolzen Preis auf. Derzeit, schon wenige optionale Features genügen, um die 70.000-Euro-Grenze zu sprengen.. Zum Beispiel mit attraktiven Leasingangeboten!

In puncto Ausstattung braucht man bei diesem speziellen Arteon R Shooting Brake nicht lange zu überlegen. Denn abgesehen von der Farbwahl wurden schon alle Entscheidungen getroffen, und. Das bedeutet, dass sich die Kunden nicht nur auf die tollen Fahrleistung des Kombis freuen dürfen, sondern auch bei Komfort und Luxus aus dem Vollen schöpfen können. Mit dabei sind unter anderem das Lederpaket "Nappa", das Navigationssystem "Discover Pro", das Soundsystem von Harman Kardon und natürlich auch die 360-Grad-Kamera "Area View".(399 Euro mal 36 Monate plus 798,32 Euro). Will man den Arteon R SB gleich(552 Euro mal 48 plus 798,32 Euro). Die Lieferzeit für den Powerkombi beträgt aktuell rund fünf Monate.