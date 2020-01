Mercedes C 63 AMG vs. C 450 AMG

Gebrauchte AMGs im Check

Den Mercedes C 63 AMG mit 6,2-Liter-Sauger und den neueren Mercedes C 450 AMG gibt es gebraucht zu attraktiven Preisen. Welcher ist die bessere Wahl?

C 63 AMG vs. C 450 AMG (2020)