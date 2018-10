Vor dem Hintergrund, dass viele Käufer den Caddy als Nutzfahrzeug schätzen und auf teure Extras verzichten können, ist somit der Starter die frugalste, aber günstigste Möglichkeit. Trendline lohnt sich dagegen für den Alltag dank adäquater Ausstattungspolitik. Einen anderen Weg gehen die höheren Linien. Comfortline lässt kaum Wünsche offen, hat mindestens 116 PS, kostet aber mit 25.394 Euro einen ganzen VW Up mehr als der Starter. Ähnlich teuer: der Caddy Alltrack mit großen Alurädern und Offroad-Anputz, beginnend bei 84 PS. Zu kompliziert? VW setzt noch einen drauf – zum Glück zu Ihren Gunsten. Hier kommt Kauftipp Nummer zwei: VW bietet fast ständig Sondermodelle an, die oft auch auf lange Sicht verfügbar sind. So etwa den Caddy "Join". Er glänzt wie der Highline mit Alurädern und lackierten Stoßfängern und besitzt eine Fülle von Annehmlichkeiten wie Nebelscheinwerfer, Komfortsitze und ein hochwertiges Radio. Zum Grundpreis von 23.069 Euro lohnt sich dann auch die aufpreispflichtige Klimaanlage. Letztlich gestaltet sich die Ausstattungspolitik des Caddy sehr komplex. Er ist enorm flexibel und bietet eine Fülle von optionalen Extras. Notieren Sie sich also genau Ihre Wünsche und vergleichen Sie die einzelnen Versionen.

Schaltgetriebe sind aktuell nur für die Allradler mit 122 oder 150 PS verfügbar. Der Schaltknauf bewegt sich ganz VW-typisch kinderleicht.

Modell 1.4 TSI BMT 2.0 TDI BMT Motor / Hubraum R4 Turbo / 1395 ccm R4 Turbo / 1968 ccm Getriebe (man. | automat.) kW (PS) bei 1/min 6-Gang / 7-G.-Doppelkupplung – | 6-Gang-Doppelkupplung 92 (125) / 5000-6000 75 (102) / 2900-4000 Nm bei 1/min 220 / 1500-3500 250 / 1300-2800 Höchstgeschwindigkeit 185 km/h 172 km/h 0–100 km/h 10,9 s 12,9 s Verbrauch (ECE-Mix) 5,9 l S 4,9 l D Abgas CO2 • EU-Norm 135 g/km • Euro 6b 130 g/km • Euro 6b Ottopartikelfilter / SCR-Kat – / – – / ja, AdBlue-Tank: 9 Liter Grundpreis 23.044 Euro 24.966 Euro Wertung Der teuerste Benziner lohnt sich. Mit ihm wieselt der Kasten auf Polo- und Golf-Niveau durch die Stadt und hat auch auf der Autobahn genug Puste. Normalerweise würden wir diesen Motor mit Schaltgetriebe empfehlen. In jedem Fall ist er ein kräftiger und langlebiger Begleiter mit kleinem Durst. Ökotrend-Wertung 3 3-

Auch bei der Antriebswahl bietet VW viele Optionen. Den Anfang macht der erwähnte Basismotor, ein 1,2-Liter-Vierzylinder, der es dank Turbo immerhin auf 84 PS bringt. Er reicht innerorts, wirkt aber schon bei Landstraßentempo eher träge. Darüber rangiert der kleine Dreizylinder-Turbo, dessen konzentrierte Drehmomentabgabe wir schon aus dem Up kennen. Erstaunlich flink schnalzt der Caddy mit ihm von Ampel und Ortsschild weg, doch ist dieser Dampf schnell verpufft. Wenn ab 100 bis 110 km/h die Fahrwiderstände steigen, fehlt es ihm an Hubraum. Hier tritt unsere Motorempfehlung auf den Plan: der 1.4 TSI mit 110 oder 125 PS. Die schwächere Version (TGI) tankt Erdgas und ist etwa 150 Kilo schwerer, doch der Motor zieht's weg. Er lohnt sich – sofern eine Tankmöglichkeit für den alternativen Treibstoff in der Nähe ist.Der bewährte Zweiliter-TDI erfüllt bis jetzt trotz SCR-Kat nur Euro 6b, dürfte sich aber derzeit im Upgrade-Prozess auf 6d-TEMP befinden. Er liefert in der kleinsten Stufe 102 PS und 250 Nm Drehmoment, die dem Caddy vollauf genügen. Derzeit gibt es ihn nur mit DSG . Schaltgetriebe sind aktuell nur für die Allradler mit 122 oder 150 PS verfügbar. Trotz der unübersichtlichen Preisgestaltung ist die große Vielfalt ein Vorteil. Zu guter Letzt noch ein Tipp: Der Caddy ist mit seinen großen Schiebetüren, dem luftigen Fond und dem robusten Gesamtcharakter bestens geeignet für Familien mit Kindern. Dabei fährt er sich so handlich wie ein Golf.