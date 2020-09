Das Angebot gilt für das Sondermodell "EcoProfi" mit kurzem Radstand, das mit elektrischer Parkbremse, elektrischen Außenspiegeln und Fensterhebern aufwartet. Antriebsseitig ist der Zweiliter Diesel in der 75-PS-Version mit Handschaltung an Bord.Die Leasinglaufzeit beträgt 48 Monate bei 10.000 Kilometer Laufleistung pro Jahr.

Im Laderaum des Caddy findet eine Europalette quer Platz. Der Stauraum beträgt 3,3 Kubikmeter.

AuchPreisbeispiel ist der fünfsitzige Caddy Kombi in der Kurzversion mit 102-PS-Diesel und Handschaltung. In dieser Monatsrate ist die Mehrwertsteuer bereits enthalten. Das Beste: Eine Anzahlung muss nicht geleistet werden.Wer zur Langversion greifen will, muss sich noch etwas gedulden. In den folgenden Monaten schiebt VW Nutzfahrzeuge sukzessive weitere Varianten und Ausstattungslinien des Caddy nach.