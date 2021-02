A

us VW Caddy Beach wird Caddy California : Im Rahmen des Modellwechsels hat der kleine VW-Camper 2020 einen neuen Namen bekommen, jetzt reiht er sich bei den anderen Camper-Modellen VW California und Grand California ein. Doch anders als die großen Brüder passt der kleine Hochdachkombi mit seinen kompakten Abmessungen in jedes Parkhaus und ist trotzdem ein vollwertiges Wohnmobil – mit einem 1,98 x 1,07 Meter großen Bett und auf Wunsch sogar mit Küchenmodul und Wohnmobilzulassung. In dermit 75-PS-Diesel und Sechsgang-Schaltgetriebe kostet derBei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es das kleine Wohnmobil jetzt günstig. Angeboten wird der, der in der Basis normalerweise 35.498 Euro kostet. Im Privatleasing kostet der Camper günstige. Zwar kommt noch eineobendrauf, doch dafür entfallen die Überführungskosten. Hinzu kommt, dass es sich bei dem 15-mal verfügbaren VW Caddy California um vorkonfigurierte Fahrzeuge mit einigen Extras handelt. Hier ein kurzer Auszug der Ausstattungsliste: Klimaanlage , Multifunktionslederlenkrad, Miniküche, Klapptisch und -stühle, Einparkhilfe vorne und hinten, DAB+, Spurhalteassistent , 16-Zoll-Felgen mit Ganzjahresreifen . So ausgestattet liegt der Neupreis bei 40.397 Euro.