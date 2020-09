P

Zubehör für autarkes Campen Porta Potti Preis*: ab 61,98 Euro Mobicool B40 Kompressor-Kühlbox Preis*: 203,73 Euro ECO-WORTHY 120W faltbares Solarpanel Preis*: 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 68,09 Euro Güde Stromerzeuger GSE 5501 Preis*: 1112,03 Euro Biolan Simplett Bio Trockentoilette Preis*: 339,95 Euro *Preise: Stand 20.08.2020 *Preise: Stand 20.08.2020

ünktlich zum Caravan Salon 2020 enthüllt VW seinen neuen Camper auf Basis des VW Caddy. Mit der Neuauflage des Mini-Campers ändert sich auch der Name: Der Nachfolger des Caddy Beach reiht sich künftig als VW Caddy California bei den anderen Camper-Modellen VW California und Grand California ein. Der Vorteil des Camping-Caddy: Der Hochdachkombi passt mit seinem kompakten Format in jedes Parkhaus und ist ein praktisches Alltagsfahrzeug und Wohnmobil in einem. Auch wenn VW die Neuheit in diesem Jahr nicht live auf der Messe präsentiert, haben Interessierte trotzdem Gelegenheit, sich zu informieren. Dafür hat VW Nutzfahrzeuge online einen virtuellen Messestand eingerichtet