Elektroauto zum SchnÃ¤ppchenpreis: VW e-Up fÃ¼r 39 Euro leasen!

it 21.421 Euro ist der VW e-Up eines der günstigsten Elektroautos auf dem Markt. Wer jetzt noch die Umweltprämie mit einberechnet, der kann sogar noch mehr sparen. Dafür gibt es dann einen vollelektrischen Kleinwagen mit 83 PS und immerhin bis zu 260 Kilometer Reichweite.Das geht so: Nach Abschluss des Leasingvertrags die BAFA-Prämie beantragen – und bei korrekter Antragsstellung wird der gesamte Betrag in Form des BAFA-Kundenanteils an den Leasingnehmer überwiesen.