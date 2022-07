Ziemlich genau 75.000 Euro kostet ein VW Golf 8 R – ausgestattet mit allem, was der Konfigurator hergibt. Viel Geld für einen Golf, doch es geht noch deutlich teurer: In Großbritannien wird aktuell einer von nur 71 jemals gebauten VW Golf G60 Limited angeboten. Der frühe Vorfahre des Golf R, wenn man so will. Das in Handarbeit von VW Motorsport gebaute Sondermodell auf Basis des Golf 2 soll fast 100.000 Euro kosten!