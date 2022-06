Hinweis VW Golf 2 GTI im Originalzustand bei eBay Zum Angebot Pfeil

Der angebotene dreitürige VW Golf 2 GTI wurde erstmals im April 1990 zugelassen und hat in den letzten 32 Jahren stattliche 274.000 Kilometer abgespult. Dennoch soll der 1,8-Liter-Vierzylinder laut Verkäufer rund laufen und die volle Leistung haben. Wichtig zu erwähnen ist: Es handelt sich um die weniger begehrte 8V-Version mit 112 PS (107 PS als Kat-Version). Ab 1986 bot VW den GTI auch als 16V mit 139 PS (129 PS mit Kat) an.

Hinzu kommt, dass der GTI nicht in Deutschland, sondern in Spanien verkauft wird. Was im ersten Moment negativ erscheinen mag, kann aber auch für diesen GTI sprechen, denn Autos aus Spanien, Italien oder auch Südfrankreich sind aufgrund des milderen Klimas häufig weniger oder gar nicht von Rost betroffen. So soll auch dieser GTI absolut rostfrei sein – alle kritischen Stellen wie Scheibenrahmen, Radläufe, Tankeinfüllstutzen, Heckklappe, Kennzeichenaussparung und so weiter sollen laut Besitzer frei von Rost sein.

Der Golf GTI soll rostfrei sein



Auf den Bildern macht der 32 Jahre alte GTI einen gepflegten Eindruck, doch letztendlich sollten Interessenten das Angebot, den Golf vor Ort in Malage zu besichtigen, auf jeden Fall wahrnehmen. Schön zu sehen ist, dass sich der Golf weitestgehend im unverbastelten Originalzustand befindet – etwas, das auf hiesige 2er GTI nur noch selten zutrifft.

Auch der Innenraum scheint im ordentlichen Zustand zu sein. Das Armaturenbrett ist nicht gerissen und der Dachhimmel hängt nicht durch. Vordersitze und Rückbank wurden im Laufe der Zeit mit Schonbezügen versehen. Hier wäre interessant zu wissen, wie der Stoff darunter aussieht. Auch das Radio ist nicht mehr original, doch das sind Kleinigkeiten.

Weniger schön: Laut Inserat muss die Kupplung erneuert werden und auf die Historie des Golfs (Vorbesitzer, Scheckheft, Unfallfreiheit) wird nicht weiter eingegangen. Hier sollten Interessenten auf jeden Fall noch mal nachhaken.

5999 Euro soll der Golf kosten



Dafür ist der Preis sehr attraktiv: 5999 Euro soll der Golf 2 GTI kosten. Hinzukommen (sofern vom Käufer gewünscht) noch etwa 790 Euro für einen versicherten Transport. Inklusive TÜV und neuer Kupplung könnte der Golf für 7000 bis 7500 Euro zugelassen und fahrbereit in Deutschland stehen, vorausgesetzt, es stehen nicht doch noch irgendwelche größeren Reparaturen an. Wovon sich Interessenten aber idealerweise vor Ort überzeugen sollten, denn einen Gebrauchtwagen über das Internet im Ausland zu kaufen, ist ein nicht unerhebliches Risiko.