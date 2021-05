Als Volkswagen 1976 denauf den Markt brachte, waren nicht alle VW-Verantwortlichen davon überzeugt, dass der kleine Kompaktsportler Erfolg haben würde. 45 Jahre und sieben Generationen später ist klar:. Dasist quasi derdes, und die erste Generation ist inzwischen ein gesuchter Oldtimer. Die Zeiten, in denen es einen Golf 1 GTI zum kleinen Preis gab, sind längst vorbei. Das Angebot an gepflegten Exemplaren ist sehr begrenzt – und unter 10.000 Euro gibt es fast ausschließlich Schrott. Jetzt wird bei

Der angebotene VW Golf 1 GTI stammt aus dem Baujahr 1983 und hat erst 84.500 Kilometer auf dem Tacho. Da es sich um ein spätes Modell handelt, sitzt unter der Haube der 1982 eingeführte 1,8-Liter-DX-Motor mit 112 PS, der den zuvor verwendeten 1,6-Liter-Vierzylinder mit 110 PS ersetzte. Schon seit 1979 wurde anstelle der Viergang-Handschaltung ein Fünfganggetriebe verbaut. Mit deutlich unter einer Tonne Leergewicht sprintet der GTI in glatten neun Sekunden auf 100 km/h und schafft immerhin 187 km/h Spitze – beeindruckende Fahrleistungen vor 40 Jahren.

Doch zurück zum GTI bei eBay: Laut Verkäufer ist die, der Kilometerstand (84.500 km) original. Bis 2005 war der Golf in erster Hand und wurde ausschließlich bei VW gewartet. 2005 wurde er an den zweiten Besitzer verkauft, der den fünftürigen GTI bis 2012 als reines Saisonfahrzeug fuhr.. Sechs Jahre später, also 2018, hat der aktuelle Verkäufer den 1er GTI erworben und nach der langen Standzeit erst mal auf Vordermann gebracht. Dazu wurde ein großer Service inklusive Zahnriemenwechsel durchgeführt, alle Zündkerzen mit Zündkabeln sowie beide Radlager sind neu. Zuletzt ist der Verkäufer den Golf laut eigener Aussage allerdings nur noch sehr wenig gefahren, und so ist der. Ab einem Auktionspreis von mindestens 17.500 Euro würde er das TÜV-Siegel erneuern – andernfalls wird der seltene Golf ohne gültige HU/AU verkauft. Auch die ATS Cup-Felgen in 14 Zoll sind erst ab einem Preis von 17.500 Euro inklusive. Darunter wird der Golf auf den original 13-Zoll-Stahlfelgen mit alten Reifen verkauft.