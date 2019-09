er R32 war der erstedes neuen Jahrtausends. Als sich die vierte Generation des Massenautos langsam dem Produktionsende näherte, warf VW 2002 mit der R-Version einen aufgemotzten Kompaktsportler auf den Markt, der alle anderen Modelle in Sachen Speed und Power in den Schatten stellte.holt der Phaeton-Sechszylinder im Vierer-Golf aus seinen. Das maximale Drehmoment vonliegt schon bei 2800 Umdrehungen an.reichen für den Sprint von 0 auf 100, undHöchstgeschwindigkeit stehen im Datenblatt.

Rund 12.000 Exemplare baute VW, etwa 7000 davon für den europäischen Markt. Der R32 entwickelte sich zum Verkaufshit und fiel auch immer wieder Tunern in die Hände. Unverbastelte Fahrzeuge in gepflegtem Zustand sind heute eher Mangelware.

Der R32 ist deutlich bulliger als der normale Golf, die fetten Endrohre verbreiten den VR6-Klang.

Im baden-württembergischen Ludwigsburg steht derzeit ein originaler Golf 4 R32 zum Verkauf . Es handelt sich um diedes Kult-Flitzers, die ab Mitte 2003 vom Band rollte und sich durch kleine Veränderungen (enger geschnittene Sitze, erneuerte Zündanlage etc.) vom Standard-Modell unterschied. Diese Version ist streng limitiert. Mit nurist der R32 vergleichsweise wenig gelaufen, laut Händler lückenlosund in einem "sehr gepflegten Zustand". Auch auf den Bildern in der Anzeige sind keinerlei Schäden oder Mängel zu erkennen, der Vierer-Golf glänzt wie neu. Dem potenziellen Käufer wird zudem eine neuebei Übergabe in Aussicht gestellt.