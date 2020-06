VW Golf 7: Gebrauchtwagen-Test

Über die Anzahl der menschlichen Sinne ist sich die Wissenschaft uneins. Die Meinungen variieren zwischen fünf und 13. Sieben gelten weithin als ausgemacht. Beim VW Golf ist die Lage klarer. Seit 2019 buhlt die achte Generation um neue Käufer, der ausgereifte Vorgänger flutet nun den Gebrauchtwagenmarkt . Ein Ort, an dem das schnell deutlich wird, ist das Autohus in Bockel. Unglaubliche 273 Golf 7 warten hier auf ein neues Zuhause. Wir picken uns drei Gölfe vom Platz und schalten bei der Probefahrt alle sieben Sinne ein.

Mit der Modellpflege 2017 waren erstmals, wenn auch gegen Aufpreis, digitale Instrumente im Golf verfügbar. Im Nachfolger sind sie längst Standard.

Nach dem knubbeligen 5/6-Duo wagte der 2013 präsentierte 7er es wieder kantiger. Dass er trotzdem nicht aneckt, hat beim Golf Tradition. Die breite B-Säule mag die Übersicht versauen, sie sichert aber den Wiedererkennungseffekt. Zeit- und klassenloser als ein Golf kann ein Auto kaum aussehen.... tun wir nicht viel. Mit viel Feinschliff im Detail sollten Schnitzer des etwas grobschlächtigen Vorgängers ausgemerzt werden. Mit Erfolg. Leise und weitgehend klapperfrei gehört Nummer sieben auch auf dem Altenteil noch zum Besten, was in der Kompaktklasse unterwegs ist. Das hört man, und das lässt sich auch ohne jede Mühe ...Die hochwertigen Materialien überzeugten schon im AUTO BILD-Dauertest alle Redakteure. Selbst nach über 200.000 Kilometern verströmte der silberne 1.4 TSI noch Geborgenheit und Vertrauen. Dabei konnte man den Ärger schon ...Steigender Ölverbrauch kündigte den späteren Motortod an, Fahrwerk und DSG waren zu dem Zeitpunkt schon ersetzt worden. Echte Langzeitqualität sieht anders aus, wie die parallel gestartete Mercedes A-Klasse zeigt, die noch heute im Einsatz ist und klaglos der 350.000-Kilometer-Marke entgegenschnurrt.