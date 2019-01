Vorstellung: Neues GTI-Topmodell schon bestellbar

"GTI TCR", tritt die Nachfolge des Clubsport als schärfstes GTI-Derivat an und startet bei 38.950 Euro. Der Namenszusatz "TCR" verweist auf die TCR-Rennserie, für die Volkswagen eine Kundensport-Rennversion des GTI mit 350 PS baut. Die Straßenversion ist ab sofort bestellbar, die ersten Fahrzeuge dürften im Frühsommer zu den Kunden kommen. Direkt zur Markteinführung hat Sparneuwagen ein Leasingangebot für Gewerbetreibende am Start: Den Golf GTI TCR gibt es ohne Anzahlung für 235,29 Euro netto monatlich. Die Laufzeit beträgt 36 Monate bei 10.000 Kilometern Laufleistung pro Jahr. Das ist der neue Top-GTI! Der Power-Golf hört auf den Namen", tritt die Nachfolge des Clubsport als schärfstes GTI-Derivat an und startet bei. Der Namenszusatz "TCR" verweist auf die, für die Volkswagen eine Kundensport-Rennversion des GTI mit 350 PS baut. Die Straßenversion ist ab, die ersten Fahrzeuge dürften im Frühsommer zu den Kunden kommen. Direkt zur Markteinführung hat Sparneuwagen einfür Gewerbetreibende am Start: Dengibt es ohne Anzahlung fürmonatlich. Die Laufzeit beträgtbeiLaufleistung pro Jahr.

Titanauspuff gegen Aufpreis

Die Fotos zeigen die neue Frontschürze samt kleiner Spoilerlippe. Wie der Golf R verfügt der TCR-GTI über zwei zusätzliche Wasserkühler in der Front. Am Heck gibt es eine Schürze mit Diffusoreinsatz und den GTI-typischen Rechts-Links-Endrohren – wie für den Golf R bietet VW für den TCR gegen Aufpreis eine Titanauspuffanlage von Akrapovic an. Ein neugestalteter Dachkantenspoiler soll für Abtrieb an der Hinterachse sorgen. Hinter den serienmäßigen 18-Zoll-Felgen oder den optionalen 19-Zöllern arbeitet eine TCR-spezifische Bremsanlage mit gelochten Bremsscheiben sowie speziellen Bremssätteln und -belägen.

Innenraum: Top-Sportsitze mit exklusivem TCR-Polsterdesign

Golf GTI TCR Concept: Fühlt sich wie ein Serienauto an, die Verarbeitung ist tadellos. AUTO BILD nahm auf dem Wörthersee-Treffen 2018 bereits Platz in der Studie des TCR. Auffällig: Der Golf GTI TCR Concept fühlt sich wie ein Serienauto an, die Verarbeitung ist tadellos. Das typische GTI-Sportlenkrad trägt im Concept-Car eine Zwölf-Uhr-Markierung und perforiertes Leder an den Seiten. Diese machen das Steuerrad etwas griffiger als beim normalen GTI. Platz genommen wird auf bequemen Sportsitzen mit exklusivem TCR-Polsterdesign. Die roten Streifen ziehen sich von der Rückenlehne bis über die Sitzfläche und erinnern nur geringfügig an das sonst übliche Clark-Karomuster anderer sportlicher Gölfe. Die Seitenwangen scheinen den gewohnten Seitenhalt zu bieten und sind im Konzept mit Alcantara bezogen. Alcantara-Stoff ist unter anderem auch an der Schaltmanschette und den Türverkleidungen verarbeitet. Der Wahlhebel des DSG erhält rote Zierstreifen, ansonsten unterscheidet er sich von sonstigen Modellen der Marke nicht. Auffällig: Der Golf GTI TCR Concept fühlt sich wie ein Serienauto an, die. Das typischeträgt im Concept-Car eineund perforiertes Leder an den Seiten. Diese machen das Steuerrad etwas griffiger als beim normalen GTI. Platz genommen wird auf bequemen Sportsitzen mit exklusivem. Die roten Streifen ziehen sich von der Rückenlehne bis über die Sitzfläche und erinnern nur geringfügig an das sonst übliche Clark-Karomuster anderer sportlicher Gölfe. Die Seitenwangen scheinen den gewohntenzu bieten und sind im Konzept mit Alcantara bezogen. Alcantara-Stoff ist unter anderem auch an der Schaltmanschette und den Türverkleidungen verarbeitet. Der Wahlhebel deserhält rote Zierstreifen, ansonsten unterscheidet er sich von sonstigen Modellen der Marke nicht.

Fahren: Fast wie im TCR-Rennwagen

AUTO BILD drehte bereits seine Runden mit dem neuen TCR. Das serienmäßige DSG-Getriebe zieht ordentlich durch. Von 100 auf 200 km/h beschleunigen? Der Golf macht das in einem Rutsch. Für den Spurt von 0 auf 100 km/h braucht er 5,6 Sekunden – nur 0,4 Sekunden länger als das Fahrzeug aus der Rennserie. Der Antrieb läuft wie gehabt über die Vorderräder. Eine Differenzialsperre sorgt dafür, dass die Antriebskräfte auch mit optimaler Traktion auf die Straße kommen. Entsprechend entspannt arbeitet die direkte und präzise Lenkung. Vier Fahrprogramme bietet der TCI: Eco, Normal, Sport und Individual. Im Normal-Modus ist man fast schon komfortabel unterwegs – die Federung ist wirbelsäulenfreundlich, die Schalteinstellung eher moderat. Aber auch im Sport-Modus wird die Dämpfung nie unangenehm ruppig.

Neue Farbe für den GTI TCR

Die neue Farbe Pure Grey ergänzt das Farbangebot (bislang dabei: Pure White, Tornadorot, Deep Black Perleffekt, Oryxwhite Perlmutteffekt). Mit den Farben Grau, Weiß und Rot kann das Dach des GTI TCR zusätzlich schwarz lackiert werden. Mattschwarze Außenspiegelkappen oder wahlweise Carbon-Look runden den TCR-Look ab. Beim Öffnen der vorderen Türen projiziert der Golf ein TCR-Logo auf den Asphalt.



Auf Wunsch ist der TCR 264 km/h schnell