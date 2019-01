Die Fotos zeigen die neue Frontschürze samt kleiner Spoilerlippe. Wie der Golf R verfügt der TCR-GTI überin der Front. Am Heck gibt es eine Schürze mitund den GTI-typischen Rechts-Links-Endrohren – wie für den Golf R bietet VW für den TCR gegen Aufpreis einevonan. Ein neugestaltetersoll für Abtrieb an der Hinterachse sorgen. Hinter den serienmäßigen 18-Zoll-Felgen oder denarbeitet eine TCR-spezifische Bremsanlage mitsowie speziellen Bremssätteln und -belägen.

Golf GTI TCR Concept: Fühlt sich wie ein Serienauto an, die Verarbeitung ist tadellos.

Auffällig: Der Golf GTI TCR Concept fühlt sich wie ein Serienauto an, die. Das typischeträgt im Concept-Car eineund perforiertes Leder an den Seiten. Diese machen das Steuerrad etwas griffiger als beim normalen GTI. Platz genommen wird auf bequemen Sportsitzen mit exklusivem. Die roten Streifen ziehen sich von der Rückenlehne bis über die Sitzfläche und erinnern nur geringfügig an das sonst übliche Clark-Karomuster anderer sportlicher Gölfe. Die Seitenwangen scheinen den gewohntenzu bieten und sind im Konzept mit Alcantara bezogen. Alcantara-Stoff ist unter anderem auch an der Schaltmanschette und den Türverkleidungen verarbeitet. Der Wahlhebel deserhält rote Zierstreifen, ansonsten unterscheidet er sich von sonstigen Modellen der Marke nicht.