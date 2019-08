Der GTI Performance kostet in zwei Jahren gut 3000 Euro

245 PS starke GTI Performance bei carundko ab 129 Euro netto pro Monat angeboten. Eine Anzahlung ist bei diesem Angebot nicht nötig, hinzu kommen allerdings Überführungskosten in Höhe von 369 Euro netto, die Gesamtkosten auf 24 Monate betragen 3465 Euro. Und dieser Deal ist kein Einzelfall: 109 Euro netto pro Monat an, allerdings liegen die Überführungskosten hier bei 755 Euro netto. Macht unterm Strich 3371 Euro. Bei GTI Performance ab 119 Euro netto, die Überführungskosten liegen bei 370 Euro, was 3226 Euro Gesamtkosten bedeutet. So wird derbeiangeboten. Eine Anzahlung ist bei diesem Angebot nicht nötig, hinzu kommen allerdingsin Höhe von, die. Und dieser Deal ist kein Einzelfall: Leasingtime bietet das gleiche Fahrzeug für, allerdings liegen die. Macht unterm Strich. Bei getyourdrive gibt es den, diebedeutet.

GTI Performance kostet gerade mal 69 Euro netto pro Monat. Hinzu kommen allerdings eine Anzahlung von 1500 Euro netto und Überführungskosten in Höhe von 541 Euro. Am Ende stehen so 3697 Euro auf der Rechnung. Alle vier Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbekunden und laufen jeweils 24 Monate mit einer jährlichen Laufleistung von 10.000 Kilometern. Am günstigsten in der monatlichen Rate ist das Angebot von toefi : Der. Hinzu kommen allerdings eineund. Am Ende stehen so. Alle vier Angebote richten sich ausschließlich an

Der GTI TCR hat 290 PS

Der GTI TCR hat keine Vmax-Beschränkung und schafft 264 km/h. 0-100 km/h? 5,6 Sekunden! Sondermodell GTI TCR greifen. Hier leistet der Zweiliter-Vierzylinder immer 290 PS. So sprintet der TCR ab 199 Euro netto im Monat an, eine Anzahlung ist nicht fällig, die Überführungskosten liegen bei 462 Euro. Insgesamt kostet der schnellste Golf unterhalb des R somit 5238 Euro in zwei Jahren. Es geht aber noch günstiger! Wem der GTI Performance mit 245 PS etwas zu schwach auf der Brust ist, der kann alternativ zumgreifen. Hier leistet der Zweiliter-Vierzylinder immer 290 PS. So sprintet der Power-Golf in 5,6 Sekunden auf 100 km/h. Das Autohaus Bierscheider bietet denim Monat an, eine Anzahlung ist nicht fällig, die. Insgesamt kostet der schnellste Golf unterhalb des R somit. Es geht aber noch günstiger!

GTI TCR für 182 Euro netto pro Monat im Angebot. Ohne Anzahlung plus 647 Euro netto Überführungskosten kostet der TCR somit 5015 Euro netto. Das Knallerangebot kommt allerdings von 115 Euro netto monatlich. Trotz 1500 Euro netto Anzahlung und 541 Euro Überführungskosten stehen hier unterm Strich 4801 Euro auf der Rechnung. Leasingtime hat denim Angebot. Ohne Anzahlung plus. Das Knallerangebot kommt allerdings von toefi : Hier kostet der TCR gerade mal. Trotz