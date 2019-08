VW Golf 8 (2019/2020): Leak, Design, Marktstart

D

Bloß keine Experimente: Auch am Heck bleibt Golf Nummer acht seiner Grundlinie treu.

er Golf 8 wurde! Die entsprechenden Bilder sind im "Worldscoop"-Forum aufgetaucht. Sie sollen von einem Shooting aus Madrid stammen. Die Fotos zeigen: Der Golf. Die weit heruntergezogeneorientiert sich am kleinen Bruder Polo . Diewerden zum Kühlergrill schmaler, behalten aber die Vieraugen-Optik und werden weiter in den Kotflügel hineingezogen. Diedarunter ist anders gestaltet und mit horizontalen Elementen in Wagenfarbe bestückt.Ob die nächste Golf-Generation bereits dasträgt, lässt sich auf den Bildern noch nicht erkennen. Amverändert sich vor allem die Form der, sie verjüngen sich zur Mitte hin und wirken wie eine Mischung aus dem aktuellen Golf und dem SUV T-Roc . Die Reflektoren sind schmaler gestaltet und bilden nun optisch eine Linie mit der Oberseite des Kennzeichen-Ausschnitts. Der Kompakte soll noch imauf einem eigenen Event vorgestellt werden, berichtet "Automotive News Europe " unter Berufung auf Insiderinformationen aus dem Volkswagen-Konzern.