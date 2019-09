olkswagen präsentiert auf der IAA 2019 (12. bis 22. September) sein neues Markenlogo. Diedes VW-Logos ist künftig deutlich reduzierter, die Buchstaben sind schmaler – und auch der umgebende Kreis ist feiner gezogen als bislang. Außerdem berühren die unteren Spitzen des "W" den Kreis nicht mehr, und das Logo ist nun zweidimensional. Zukünftig soll das VW-Zeichen an den Autos beleuchtet sein.

Sowohl die Pkw als auch die Nutzfahrzeuge der Marke VW werden das neue Emblem bekommen. Die beiden ersten Modelle sind das neue Elektroauto ID.3 und der überarbeitete e-Up . Natürlich trägt auch der neue Golf , der noch im Herbst 2019 präsentiert wird, das neue Logo. Der Passat muss etwas länger warten – er bekommt es erst zum neuen Modelljahr, also im Frühjahr 2020. Aber die Umstellung betrifft nicht nur die Fahreuge, zur IAA wird auch das große Logo auf der VW-Zentrale in Wolfsburg ausgetauscht. Außerdem soll es künftig keinen Werbeslogan (zuletzt "Das Auto") mehr geben, stattdessen will man zukünftig auf ein Sound-Logo setzen.