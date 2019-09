Der erste Teaser zum VW e-Up zeigt lediglich den Ladeanschluss.

Dank der neuen, größeren Batterie mit(bisher 18,7 kWh) soll dieum 100 Kilometer aufsteigen. Trotzdem sinkt der Preis: Die Basis kostet mitrund 1600 Euro weniger als bisher. Nach Abzug aller Elektroauto-Förderungen zahlt man für den e-Up knapp 18.000 Euro. Auch diewerten die Wolfsburger auf. Zukünftig lässt sich dasbequem vom Smartphone aus starten, stoppen oder programmieren. Und auch die Klimaanlage lässt sich so aus der Ferne bedienen. Dank 40 kW Ladeleistung ist die Batterie in einer Stunde wieder zu 80 Prozent aufgeladen. Ebenfalls ab Werk an Bord sind ein Radio mit Bluetooth-Schnittstelle und ein Spurhalteassistent