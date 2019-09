VW Golf 7 GTI TCR Tuning: B&B

M it dem Golf GTI TCR holt VW selbst die Racing-Version des B&B und holt noch deutlich mehr Leistung aus dem Zweiliter-Turbo-Vierzylinder. it demholtselbst die Racing-Version des Golf 7 auf die Straße – und fordert die Tuner förmlich heraus. Schließlich leistet die Straßen-Variante "nur" 290 PS während das Rennstrecken-Original auf 350 PS kommt. Diese Lücke schließt jetztund holt noch deutlich mehr Leistung aus dem Zweiliter-Turbo-Vierzylinder.

In vier Schritten auf bis zu 450 PS

In vier Stufen bringt B&B den VW Golf GTI TCR auf bis zu 450 PS und 580 Nm maximales Drehmoment. Stufe 1 der Erhöhung des Ladedrucks um 0,2 bar und überarbeitete Einspritz- und Zündkennfelder auf 340 PS gesteigert und legt 450 statt 370 Newtonmeter Drehmoment frei. Für knapp 4000 Euro gibt es mit Stufe 2 eine Downpipe mit Sport-Katalysator, optimierte Ansaugwege und Luftführungen, 0,25 bar mehr Ladedruck und angepasste Kennfelder. Das Ergebnis: 360 PS und 470 Newtonmeter. In gleich vier Stufen arbeite sich der Tuner nach oben. Für rund 1500 Euro wird inder GTI TRC durch eine geringeum 0,2 bar undaufgesteigert und legt 450 statt 370 Newtonmeter Drehmoment frei. Für knapp 4000 Euro gibt es miteineundund. Das Ergebnis:und 470 Newtonmeter.

Stufe 3 baut für rund 8000 Euro auf Stufe 2 auf und setzt unter anderem zusätzlich auf einen neuen Turbolader, eine Sportabgasanlage und eine Anpassung der Motorsoftware. So stehen am Ende 400 PS und 520 Newtonmeter im Datenblatt. Stufe 4 schließlich setzt auf einen größeren Turbolader, einen Hochleistungs-Ladeluftkühler, eine Rennsport-Abgasanlage mit Sport-Kat und zahlreiche weitere Anpassungen an Ansaugung, Luftführung und Software. Für fast 13.000 Euro kommt der GTI TCR dann auf 450 PS und 580 Newtonmeter. Damit sprintet der VW in 4,5 Sekunden auf Tempo 100, 1,1 schneller als das Original. Noch beeindruckender ist der Spurt auf Tempo 200, der sich von 20,8 auf 13,2 Sekunden verkürzt. Die Vmax liegt bei 280 km/h.