Das inserierte Auto macht auf den ersten Blick einen sehr gepflegten Eindruck, außen wie innen.

Mit seiner großenzeigt sich der Golf 7 ganz in der Tradition klassischer Golf-Tugenden. Diestimmen, diesind zahlreich, dazu fährt die siebte Generation des Bestsellers geräumiger und merklich technikaffiner vor als die Vorgänger.undverwöhnen die Passagiere an Bord. Der Fahrer kann sich über die Unterstützung durch zahlreichefreuen. Doch es gibt auch eine Schattenseite: Einige Golf 7-Besitzer kritisieren, dass diegelegentlich Wasser ins Auto lassen. Im Extremfall kann das zum richtig teuren Ärgernis werden. Dann muss die Dachkassette herausgesägt und neu eingeklebt werden. Dass deraus demmit einem Wassereinbruch im Fußraum nervte, ist kein Einzelfall. Schuld war eine falsch verlegteder Klimaanlage . Dieruckeln auch mal. Das kann sowohl an mangelnder Pflege als auch an falscher Bedienung liegen. Dazu beschlagen hin und wieder die Xenonscheinwerfer von innen , und die Achsen der starken Varianten können knacken.gab es auch: Golf 7 mussten wegen undichter Stopfen an der Spritleitung, brechenden Radlagergehäusen vorne, Ausfällen an der Beleuchtung und mangelhaften Treibladungen der Airbags in die Werkstatt . Dennoch: Derist mit demgrundsätzlich sehr zufrieden.