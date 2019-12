Das Interieur ist sportlich und komfortabel. Design-Highlight: die blaue Innenraum-Beleuchtung.



So auffällig der Golf mit seinen goldenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und dem blau schimmernden Lack nach außen hin glänzen mag, so unauffällig geht es innen zu. Wobei das kein Nachteil sein muss, immerhin kam der R schon ab Werk mit schicken Sportsitzen. Zusätzlich hatte der Erstbesitzer das Business-Paket mit Touchscreen-Navi und Festplattenspeicher angekreuzt. Ein Wermutstropfen dürfte wohl das DSG-Automatikgetriebe sein: Ein Auto dieser Leistungsklasse wird in der Regel lieber mit Handschaltung gefahren. Die komplette Ausstattungsliste gibt es hier!