E-Auto-Zubehör Siemens - Wallbox VersiCharge 4,6 kW Preis*: 784,76 Euro Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW Preis*: 494,99 Euro Wallbox24 tragbare Wallbox 3,6 kW Preis*: 199,90 Euro EV OneStop Simple Universal Ladegerät 7,2kW Preis*: 379,99 Euro Morec Tragbares EV Ladekabel 3,6 kW Preis*: 245,99 Euro *Preise: Stand 25.02.2020 *Preise: Stand 25.02.2020

TE klingt ja fast wie GTI . Soll es auch, schließlich haben beide 245 PS unter der Haube. Doch anders als beimmit seinem 2,0-Liter-TSI kommt der. Zum System gehören der bekannte 1,4-Liter-TSI mit 150 PS, ein Elektromotor mit 80 kW, einmit(Vorgänger 8,7 kWh) und ein. Die Systemleistung liegt bei 245 PS. Geladen werden kann der Akku per, vom Verbrenner während der Fahrt oder eben per Kabel. Das dauert fünf Stunden an der Haushaltssteckdose (230 Volt, 2,3 kW), an(360 Volt, 3,6 kW) drei Stunden und 40 Minuten. Eine Schnellladefunktion gibt es nicht.Die 245 PS sind ja schon mal eine schöne Ansage. Und auf der ersten kleinenrund um Wolfsburg hielt der GTE durchaus, was er verspricht. Er, zieht sofort los, leise und zügig, maximal. Als E-Reichweite gibt VW an (Vorgänger 47 km), was wir später natürlich genau nachmessen werden. Kommt dann derins Spiel, klappt das. Der E-Motor mit seiner ansatzlosen Kraftentwicklung und der lebhafte TSI spielen routiniert im Ensemble und schieben kräftig an. Dasreagiert aufmerksam. VW versprichtvon null auf hundert und eine Spitze von 225 km/h; nicht schlecht für einen Hybrid, oder?