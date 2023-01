Kein anderer Neuwagen ist in Deutschland so beliebt wie der VW Golf . Das ist natürlich nichts Neues, Jahr um Jahr lässt der Kompakte die anderen Neuwagen im Schatten stehen – trotz seiner überschaubaren Abmessungen. Auch der vergleichsweise hohe Preis, den VW für den Golf inzwischen aufruft, schreckt offenbar nicht ab: In der Basis kostet der Wolfsburger satte 29.560 Euro! Dafür gibt's die Version "Life" mit einem 130 PS starken Ottomotor, Frontantrieb und einem manuellen Sechsgang-Getriebe. Wer den kompakten Klassiker gerne günstiger fahren will, hat Glück: Dank eines attraktiven Leasing-Deals lässt sich ein Großteil des Kaufpreises sparen!