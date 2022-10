VW könnte sich in zukünftigen Modellen von den Touch-Tasten am Lenkrad wieder verabschieden! Das lässt ein Post vom Chef der VW-Kernmarke, Thomas Schäfer, auf LinkedIn vermuten: "Wir schärfen unser Portfolio und unser Design und schaffen eine neue Einfachheit in der Bedienung unserer Fahrzeuge. Wir bringen zum Beispiel das Drucktasten-Lenkrad zurück! Das ist es, was die Kunden von VW wollen", so Schäfer.