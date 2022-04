Der VW Golf GTI ist der Kompaktsportler schlechthin. In der mittlerweile achten Generation besticht der Golf GTI wieder mit einer gelungenen Kombination aus Sportlich- und Alltagstauglichkeit. Im AUTO BILD-Fahrbericht zeigt sich Kollege Andreas May begeistert vom 245 PS starken GTI: "Ja, der GTI ist ein Traumauto. Fahrwerk? Wow! Lenkung: So direkt und verbind­lich wie der Betriebsrat, wenn er gegen den Chef wettert."