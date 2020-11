D

Unterhaltskosten

er Golf 8 GTI Clubsport trägt den legendären Namenszusatz mit Recht: Imund liefert all das nach, was ambitionierte Fahrer beim normalen Golf GTI vermissen.Dafür bekommen die Kunden nicht nur 55 PS und 30 Nm Drehmoment mehr, sondern unter anderem auch eine elektromechanische Vorderachsquersperre, größer dimensionierte Bremsen und einen Klappenauspuff. Trotzdem sind mehr als 40.000 Euro für einen sportlichen Kompakten kein Sonderangebot. Zum Glück gibt es aber immer wieder attraktive Leasingangebote für den schnellsten GTI!Das Beste daran: Eine Anzahlung ist nicht fällig, nur die Werksabholung wird mit 799 Euro netto in Rechnung gestellt. Hinzu kommt, dass die Kunden eine gewisse Mindestausstattung bestellen müssen. In diesem Fall das Business Premium-Paket mit dem Navi "Discover Media", das Licht- und Sicht-Paket, App-Connect Wireless, DAB+ sowie die Privacy-Verglasung. Da es sich um ein Bestellfahrzeug drei bis fünf Monaten Lieferzeit handelt, ist die restliche Ausstattung frei wählbar.