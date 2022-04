Der VW Golf GTI Clubsport ist der stärkere Bruder des VW Golf GTI : Er hat 55 PS mehr Leistung – also stolze 300 PS – und eine schärfere Optik. Der zwei Liter große Vierzylinder-Turbobenziner bringt den Kompaktsportler in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Dieser Fahrspaß hat natürlich seinen Preis, in diesem Fall sind es mindestens 43.585 Euro. Dank eines attraktiven Leasing-Angebots müssen Privatkunden jedoch nicht unbedingt so tief in die Tasche greifen, um GTI Clubsport zu fahren.