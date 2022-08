Was kommt nach GTI und Clubsport? Richtig: R! Der VW Golf R steht für den gelungenen Kompromiss zwischen Alltag und Sport. Satte 320 PS bringt der Zwei-Liter-Reihenvierzylinder auf den Asphalt. Den Sprint von 0 auf 100 km/h reißt der Kompaktsportler in 4,7 Sekunden ab, und die Höchstgeschwindigkeit ist erst bei 250 km/h erreicht.

Für den Spaß-Golf verlangt VW mindestens satte 52.895 Euro. Aber für Privatkunden bietet sich aktuell die Möglichkeit eines attraktiven Leasing-Deals!





Die Laufzeit beträgt 24 Monate – bei einer Fahrleistung von 10.000 Kilometer im Jahr ( Konditionen lassen sich individuell anpassen) . ( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den VW Golf 8 R mit Allrad und Sieben-Gang-DSG aktuell für günstige 199 Euro brutto pro Monat leasen Konditionen lassen sich individuell anpassen)

Zwei Jahre lang VW Golf R für 10.665 Euro fahren

Zusätzlich zu den monatlichen Kosten müssen Kunden jedoch eine hohe Sonderzahlung von 4990 Euro brutto leisten. Dazu kommen noch die Bereitstellungskosten in Höhe von 899 Euro. Darin inkludiert ist eine Erlebnisabholung aus der Autostadt Wolfsburg. So ergeben sich Gesamtleasingkosten von 10.665 Euro brutto (24 mal 199 Euro plus 4990 Euro plus 899 Euro).

Dafür erhält man einen frei konfigurierbaren VW Golf 8 R, der serienmäßig u. a. mit folgenden Highlights kommt: beheizbares Multifunktionslenkrad aus Leder, Keyless-go, Sportsitze vorne, Navi , Einparkhilfe vorne und hinten, digitales Cockpit, Müdigkeitserkennung, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und Drei-Zonen-Klimaautomatik.