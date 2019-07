M

ysteriöse Spuren an einem VW Golf hinterließen die Polizei in Velpke (Niedersachsen) zunächst ratlos: "So etwas habe ich in meinen 43 Dienstjahren noch nicht erlebt", sagte Polizeihauptkommissar Lars Schmidt über die Schäden an dem weißen Golf, der über dem Radkasten eine ganze Reihe kleiner Dellen aufwies. Die 72-Jährige Besitzerin hatte den Schaden am abgestellten Wagen entdeckt und direkt der Polizei gemeldet. Die Beamten konnten sich absolut nicht erklären, was mit dem Auto passiert war und überprüften zunächst, ob ein Fall von Unfallflucht vorliegen könnte. Doch nach näherer Betrachtung der Spuren war diese Vermutung schnell vom Tisch. Der Golf war eindeutig Opfer einer Beiß-Attacke geworden, die punktuellen Dellen waren in ähnlicher Anordnung auch innerhalb des Radkastens zu sehen. Die Polizisten haben auch schon einen Verdacht.