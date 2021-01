20 PS Allradantrieb , Driftmodus und optional 270 km/h Topspeed: Der neue VW Golf R ist eine Ansage an alle Kompaktsportler ! Mit einem Basispreis von 49.260 Euro ist das Golf-Topmodell aber kein Schnäppchen. Imgibt es den– aber nur für Gewerbekunden!"Sparneuwagen" hat den brandneuen VW Golf 8 R im Leasing für aktuellam Start. Das entspricht einem guten– zumal bei diesem Angebotfällig wird. Obendrauf kommen lediglich die Kosten für die Werksabholung, die mit 465 Euro relativ moderat ausfallen. Wer nicht nach Wolfsburg fahren möchte, der kann seinen Golf R auch beim Händler in Buchen (Baden-Württemberg) abholen – das kostet dann allerdings 815 Euro.

Der Golf 8 R setzt auf den intern EA888 genannten Vierzylinder-Turbo in der Ausbaustufe Evo4. Mitund 420 Nm maximalem Drehmoment leistet der Golf zehn PS mehr als der Konzernbruder Audi S3 . Mit dem in Deutschland serienmäßigen DSG geht es in. Schluss ist erst bei 250 km/h – es sei denn, das optionaleist an Bord: Neben 19-Zoll-Felgen, einem größeren Dachkantenspoiler und dem Driftmodus verspricht das Paket auch eine Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit auf 270 km/h.