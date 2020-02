Der Innenraum des schnellen Familientransporters macht auf den ersten Blick einen gepflegten Eindruck.

Derist in der achten Generation auf dem Markt und erhebt beinahe Anspruch auf den Spitzenplatz in der. Dieist geräumiger und technikaffiner als die Vorgänger, knüpft mit ihrer breit gefächerten Motorenpalette an klassische-Tugenden an und zeigt sich als. Diesind zahlreich, die Karosserien bekannt: Dreitürer, Fünftürer und Kombi . An Bord erwarten die Passagiere guteund ein komfortables. Jede Mengeunterstützen den Fahrer. Doch Grund zur Sorge gibt es trotzdem. Diewerden kritisiert, weil sie offenbar gelegentlich Wasser hereinlassen. Im extremen Fall kann das aufwändig werden. Dann muss die Dachkassette herausgesägt und neu eingeklebt werden. Beim VW Golf 7 aus demwar eine Kondenswasserleitung der Klimaanlage falsch verlegt, was zu Wassereinbruch im Fußraum führte. Auch das kein Einzelfall. Wenn dieruckeln, kann das an der Bedienung liegen. Dass dieder starken Versionen knacken und dievon innen beschlagen, dagegen nicht. Auch gab es, unter anderem wegen undichterder Spritleitung, brechendenvorne, Ausfällen derund mangelhaftenan den Airbags.